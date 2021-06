Ex-Trainer rechnet mit Vereinsführung ab : Funkel immer noch sauer über Rauswurf bei Fortuna

Düsseldorf Er wird von vielen in Düsseldorf noch immer verehrt. Andere sind einfach nur noch genervt von Ex-Trainer Friedhelm Funkel. Der 67-Jährige hat sich jetzt erneut zu Wort gemeldet und teilt mächtig gegen die Vereinsführung des Zweitligisten aus. Was er bis heute unverständlich findet.

Eigentlich wollte er ja nur noch Rentner sein. Aber dann wurde er kurzfristig doch noch einmal zum Retter. Friedhelm Funkel hat sich mit seiner erfolgreichen Mission beim 1. FC Köln nachdrücklich auf der großen Bühne zurückgemeldet. Der Nicht-Abstieg mit dem „Effzeh“ – für den ehemaligen Trainer von Fortuna offenbar so etwas wie eine persönliche Therapie. Er wollte noch einmal allen zeigen, was er drauf hat. Denn das Aus in Düsseldorf verfolgt ihn offenbar bis heute.