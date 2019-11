Fortuna-Trainer Funkel lobt Raman vor Wiedersehen : „Ein fantastischer Mensch“

Düsseldorf Am Samstag um 15.30 Uhr treffen in der Gelsenkirchener Arena der FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Für die Gastgeber stürmt dann Benito Raman, der Fortuna im Sommer mit viel Theaterdonner verließ.

Als dann freilich der FC Schalke 04 mit einem gut dotierten Angebot um die Ecke kam, drängte Raman massiv auf seine Freigabe, kündigte frühzeitig an, nie mehr für Fortuna spielen zu wollen, gipfelnd in dem Satz: „Ich muss an meine Familie denken.“ Für sein Standing bei den Düsseldorfer Fans war das nicht förderlich, und so darf man sehr gespannt sein, wie die mehr als 4000 mitfahrenden Fortuna-Anhänger den Neu-Schalker, der am Donnerstag seinen 25. Geburtstag feierte, zwei Tage später (Anstoß um 15.30 Uhr) beim ersten Wiedersehen in der Gelsenkirchener Arena begrüßen werden.