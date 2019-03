Nach Niederlage in Wolfsburg: Fortuna-Trainer Funkel kritisiert seine Spieler

Wolfsburg Fortuna Düsseldorf hat bei der 2:5-Niederlage beim VfL Wolfsburg keine reife Leistung gezeigt. Trainer Friedhelm Funkel platzte anschließend der Kragen. Diese Faktoren waren auf dem Weg zur Niederlage entscheidend.

Fortuna hat einfach kein Glück mit den Handspielen im Strafraum. „Ich kann das Thema nicht mehr hören“, sagte Trainer Friedhelm Funkel nach der Partie. „Aber Tatsache ist, dass wir erneut benachteiligt wurden.“ Vor dem Treffer zum 1:1 hatte sich Wout Weghorst nach einem Fehler von Dodi Lukebakio im Zweikampf gegen Kaan Ayhan durchgesetzt. Dabei war ihm der Ball an die Hand gesprungen. Admir Mehmedi hatte den abprallenden Ball dann zum 1:1 versenkt. Schiedsrichter Bastian Dankert überprüfte das Ausgleichstor mit Hilfe des Videobeweises, entschied aber nach dem Studium der Fernsehbilder, dass Weghorsts Handspiel nicht absichtlich war. „Das kann man so oder so sehen. Tatsache ist, dass Wolfsburg durch das Handspiel einen Vorteil hatte “, meint Funkel. „Wäre uns das passiert, wäre das Tor mit Sicherheit aberkannt worden. Von Woche zu Woche werden diese Dinger immer gegen uns entschieden.“ Wäre das 1:1 nicht schon vor der Pause gefallen, hätte die Partie womöglich einen anderen Verlauf genommen.

Das gab es in dieser Saison noch nicht. Fortuna-Coach Friedhelm Funkel kritisierte seine Mannschaft nach dem Schlusspfiff für ihre Überheblichkeit und machte die Gegentore an zwei Spielern fest. Bislang hatten die Auftritte der Düsseldorfer keinen Anlass gegeben, sie als überheblich zu bezeichnen. Doch der Auftritt in der Wolfsburger Arena ließ diesmal keine andere Betrachtungsweise zu. „Wir waren zehn Minuten lang überheblich, desaströs und körperlos. Das war eine ganz, ganz schlechte Leistung von unseren Innenverteidigern“, sagte Funkel. „Vielleicht waren einige Spieler mit dem Kopf schon bei der Nationalmannschaft.“ Er sprach damit ganz deutlich Kaan Ayhan und Marcin Kaminski an, die bei den Gegentoren sehr unglücklich agierten.