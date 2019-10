Fortuna-Trainer Funkel kritisiert Rekordmeister : „Stimmt nicht mehr so richtig bei den Bayern“

Düsseldorf Fortunas Trainer hebt nach dem 1:0-Sieg die Leistung seiner Defensive hervor. Dabei zieht der 65-Jährige einen Vergleich zu den Bayern von 2013 heran und kritisiert das aktuelle Defensivverhalten des Rekordmeisters

Friedhelm Funkel war sichtlich gelöst am Samstagnachmittag. Das 1:0 gegen Mainz 05 am achten Bundesliga-Spieltag war sein erster Sieg überhaupt als Trainer gegen den FSV. Und es war der wichtige zweite Saisonsieg für Fortuna Düsseldorf gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Dementsprechend locker plauderte der 65-Jährige drauflos.

Besonders gefallen hatte Funkel das Defensivverhalten seines gesamten Teams, das erstmals in dieser Spielzeit zu Null spielte. Nur ein einziges Schüsschen ließen die Düsseldorfer in den gesamten 90 Minuten auf den von US-Nationalkeeper Zack Steffen gehüteten Kasten zu.

Funkel gab einen Einblick in die Arbeit mit seiner Mannschaft in der Länderspielpause. „Wir haben in sieben Spielen 14 Gegentore kassiert. Hochgerechnet wären das zum Saisonende rund 70 Gegentore. Damit können wir nur schwer die Klasse halten. Das sind einfach zu viele. Das wissen wir“, sagte der Coach. „Deshalb habe ich meinen Jungs von den Bayern im Jahr 2013 erzählt: Warum waren die in dieser Saison denn so erfolgreich und haben drei Titel geholt? Weil Ribery und Robben da endlich mit nach hinten mitgearbeitet haben.“