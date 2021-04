Von Verständnis bis Enttäuschung : So reagieren Fortunas Fans auf Köln-Trainer Funkel

So reagieren Fortunas Fans auf Köln-Trainer Funkel

Düsseldorf Friedhelm Funkel ist neuer Trainer des 1. FC Köln. Und das, obwohl er nach seiner letzten Station bei Fortuna zunächst angekündigt hatte, nie mehr einen anderen Klub übernehmen zu wollen. Nun ist es anders gekommen. So reagieren die Düsseldorfer Fans nach seinen Sinneswandel.

Nun ist es offiziell: Friedhelm Funkel wird neuer Trainer des 1. FC Köln und tritt damit die Nachfolge von Markus Gisdol an. Der 67-Jährige soll den angeschlagenen Bundesligisten doch noch in der Liga halten. Funkel unterschrieb am Montagvormittag einen Kurzzeitvertrag bis zum Ende der laufenden Saison.