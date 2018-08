Fortuna Düsseldorf: Friedhelm Funkel ist jetzt der Bundesliga-Dino

Düsseldorf Friedhelm Funkel startet mit Fortuna Düsseldorf am Samstag in seine 18. Bundesliga-Saison. Und der 64-Jährige ist heiß darauf.

Der Hamburger SV hat sich in die Zweitklassigkeit verabschiedet. Aber wer sagt denn, dass es deshalb keinen Bundesliga-Dino mehr gibt? Schließlich ist Friedhelm Funkel zurück im deutschen Fußball-Oberhaus, und der trägt den Urzeitechsen-Ehrentitel beinahe mit dem gleichen Recht wie die Hanseaten. 320 Bundesligaspiele hat Funkel als Profi bestritten, 457 Erstligapartien in 17 Spielzeiten hat er als Trainer auf dem Buckel – und ist dennoch vor seiner 18. Saison heiß wie Frittenfett.

„Das Kribbeln ist immer noch da“, verrät der 64-Jährige. „Wenn nicht, dann wäre ich längst kein Trainer mehr.“ Fortuna Düsseldorf heißt der aktuelle Klub des gebürtigen Neussers, und der feiert am Samstag um 15.30 Uhr sein Bundesliga-Comeback. Fünf Jahre ist es her, dass die Landeshauptstädter nach nur einer Saison wieder abstiegen. So unnötig, dass es die Anhänger immer noch graust, wenn sie an den atemberaubenden Absturz in der Rückrunde zurückdenken, nachdem Fortuna zur Saisonhälfte stolze zwölf Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze aufwies.