Nur Pleas Ellbogenschlag ging ihm zu weit: Fortuna-Trainer Funkel gefällt die „internationale Härte“ im Derby

Düsseldorf Beim 3:1-Sieg von Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Mönchengladbach ging es teilweise hart zur Sache. Fortunas Trainer Friedhelm Funkel kritisierte jedoch lediglich den Ellbogenschlag des Gladbachers Alassane Plea gegen Adam Bodzek.

Die Zuschauer sprangen gleich mehrfach aus dem Sessel. Allerdings nicht nur, um die Düsseldorfer Treffer beim 3:1-Sieg der Fortuna im Westderby gegen Borussia Mönchengladbach zu bejubeln – einige Male war auch eine gehörige Portion Zorn im Spiel. Zum Beispiel in der 40. Minute, als Borussias Florian Neuhaus mit einer heftigen Grätsche in die Beine des Düsseldorfer Regisseurs Kevin Stöger sprang. Der Österreicher hatte Glück, dass er verletzungsfrei davon kam, der übereifrige Gladbacher definitiv auch, weil Schiedsrichter Tobias Stieler ihm nur die Gelbe Karte zeigte. Gerade noch vertretbar, weil Neuhaus’ Attacke nicht komplett von hinten kam.

Neuhaus waren jedenfalls für den Rest der ersten Hälfte bei jeder Ballberührung die Pfiffe des Publikums gewiss, und das, obwohl der 22-Jährige als Leihgabe der Gladbacher in der Vorsaison maßgeblich zu Fortunas Aufstieg in die Bundesliga beigetragen hatte. Wohl auch deshalb nahm Neuhaus’ damaliger Mentor Friedhelm Funkel den Mittelfeldspieler hinterher in Schutz: „Ganz so schlimm habe ich Flos Foul gar nicht gesehen. Das läuft für mich unter internationaler Härte.“