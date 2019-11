Fortuna-Trainer sauer auf Robert Hartmann : Funkel fühlt sich von Schiedsrichter beleidigt

Düsseldorf Friedhelm Funkel fühlt sich vom Schiedsrichter beim 3:3 auf Schalke beleidigt. Robert Hartmann soll den Fortuna-Trainer „Rumpelstilzchen“ genannt haben.

Funkel stellte den Unparteiischen nach der Partie dann auch zur Rede und sagte ihm, dass er diese Bezeichnung nicht in Ordnung finden würde, so bezeichnet zu werden. „Dann sagt er zu mir nur: Schönen Tag noch.“ Neben der vermeintlichen Beleidigung sieht Funkel sich in der Situation generell ungerecht behandelt. „Wenn man dafür eine Gelbe Karte bekommt, ist das nicht Ordnung. Ich habe nicht abgewunken oder etwas in der Art - das kann man im TV sehen. Dann hätte ich dafür Verständnis gehabt. Ich kann nicht versprechen, dass ich ohne Sperre durch die Saison komme, wenn die Schiedsrichter so reagieren wie heute Herr Hartmann.“

Mehr Freude bereitete dem Trainer seine Mannschaft, die dreimal einen Rückstand aufholte und am Ende mit einem Punkt belohnt wurde. „Ich muss meinem Team ein großes Kompliment machen. Das war pure Mentalität heute.“ Rouwen Hennings, der erstmals in der Bundesliga drei Tore in einem Spiel erzielte und nun schon neun Ligatreffer hat, betonte : „Ich will gar nicht analysieren, warum es derzeit so gut bei mir läuft. Ich will einfach nur, dass es so weitergeht.“