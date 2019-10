Wiedersehen am Freitag in Berlin : Friedhelm Funkel will „keine Sekunde mit Dodi Lukebakio missen“

Düsseldorf Dodi Lukebakio hat nur ein Jahr für Fortuna Düsseldorf gespielt. Dennoch hat der Belgier Spuren hinterlassen – auf positive Art. Am Freitag gibt es in Berlin ein Wiedersehen.

Gewöhnlich dauert es mehrere Jahre, bis ein Fußballprofi bei einem Verein wirklich Eindruck hinterlässt. Bis er soweit Fuß gefasst hat, dass die Mitspieler auch in der Öffentlichkeit häufig über ihn sprechen, dass er sogar für einen erfahrenen Trainer mehr ist als ein ganz normales Rädchen im Mannschaftsgefüge. Dodi Lukebakio hat dafür nur ein Jahr gebraucht. So lange trug der Belgier das Trikot von Fortuna Düsseldorf, und doch stehen ihm die allermeisten Fans positiv gegenüber und freuen sich auf das Wiedersehen am Freitag, wenn Fortuna ab 20.30 Uhr bei Lukebakios neuem Klub Hertha BSC um Bundesliga-Punkte spielt.

„Ich freue mich zwar auf 99,9 Prozent meiner früheren Spieler, wenn ich später auf sie treffe“, sagt der Düsseldorfer Trainer Friedhelm Funkel. „Aber auf Dodi freue ich mich besonders.“ Nicht etwa nur, weil der 22-Jährige mit seinen zehn Treffern – von denen die drei zum 3:3 beim FC Bayern besonders in Erinnerung geblieben sind – maßgeblich zu Fortunas Klassenerhalt beitrug. Funkel interessiert eher die menschliche Seite. „Dodi ist einfach ein besonderer Typ“, erklärt der 65-Jährige. „Mit seinem Lächeln hat er immer alles wettgemacht. Natürlich hat er tolle Spiele gemacht, über die wir uns alle gefreut haben, aber ich habe mich auch oft über ihn geärgert. Aber wenn er dann gelächelt hat, dann war man nicht mehr sauer.“

So ähnlich verhält es sich auch bei der Mehrzahl der Fans. Lukebakios Landsmann Benito Raman nahmen sie das Wechseltheater vor seinem Abschied zu Schalke 04 richtig übel, Dodi konnte niemand wirklich etwas nachtragen. Sicherlich auch deshalb, weil der junge Belgier es in den Momenten, wenn er sich nach einem Tor vor den Fanblock stellte und alle anstrahlte, wirklich so meinte. Und als er dann zum Saisonende ging, weil Fortuna sich nicht einmal ansatzweise die 20 Millionen Euro Ablöse leisten konnte, die der ausleihende FC Watford für ihn aufrief, da nahm man Lukebakio ab, als er mit Tränen in den Augen sagte: „Ich werde nie vergessen, was Fortuna für mich getan hat, und diesen Verein für immer in meinem Herzen tragen.“

