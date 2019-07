Nach dem ersten Testspiel : Funkel fordert mehr Konzentration von Fortuna

Westerburg Nach dem 14:0-Sieg im Testspiel beim RSV Weyer lässt es Fortuna in der Vormittagseinheit im Trainingslager vergleichsweise ruhig angehen. Mit der Torausbeute in der ersten Hälfte ist Trainer Friedhelm Funkel unzufrieden.

Da die Spieler am Abend zuvor beim 14:0-Sieg beim Verbandsliga-Aufsteiger RSV Weyer vor den Toren von Limburg vollen Einsatz gezeigt haben, hat auch Cheftrainer Friedhelm Funkel ein Einsehen und verordnet für den Vormittag vorrangig einige Spielformen mit dem Ball, in denen es nicht zuletzt um schnelles Passspiel mit wenigen Ballkontakten geht.

Funkel wäre aber nicht Funkel, wenn er nicht am ersten Testspiel der neuen Saison etwas zu mäkeln hätte. „Gegen so eine Mannschaft musst du auch viele Tore machen“, murrt er als Replik auf die Anmerkung, seine Mannschaft habe einen bemerkenswerten Torhunger gezeigt. „Die erste Halbzeit war nicht gut. Da haben wir zu statisch gespielt, viel zu langsam gespielt, haben überhaupt keine Bewegung gehabt. Deshalb sind auch nur vier Tore gefallen, drei davon in den letzten fünf Minuten. Damit war ich überhaupt nicht zufrieden.“

Doch zu einem Lob für einzelne Spieler will sich Funkel nicht herablassen. Nicht für den vierfachen Torschützen Rouwen Hennings und auch nicht für Havard Nielsen, den Fortuna gern abgeben möchte, der aber nach der Pause in Weyer mit einer engagierten und vor allem spielerisch überzeugenden Vorstellung auf sich aufmerksam machte. „In so einem Spiel darf man niemanden herausheben“, meint der Trainer. „Das ist ein Sechstligist, da muss man auffallen als Profi. Das haben wir in der ersten Hälfte zu wenig gemacht, in der zweiten dann haben es eigentlich alle gut gemacht.“