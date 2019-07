Hartes Training : Funkel lässt Fortunas Profis richtig ackern

Westerburg Die Tage im Trainingslager am Wiesensee sind für die Profis von Fortuna Düsseldorf kein Zuckerschlecken. Die Vormittagseinheit am Mittwoch fiel zwar abwechslungsreich, aber hart aus.

Schon der erste Blick bei der Ankunft auf dem Trainingsgelände ruft böse Ahnungen hervor. Medizinbälle – der Schrecken aller Fußballprofis. Sie liegen auf dem Tennisplatz bereit, der an das Fußballfeld des Lindner-Golfresorts am Wiesensee angrenzt, wo Fortuna Düsseldorf ihr erstes Trainingslager im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison absolviert. Und nicht nur Medizinbälle. An der Querlatte des Tores, das das Funktionsteam um Cheftrainer Friedhelm Funkel neben den Tennisplatz gestellt hat, hängen vier Seile mit Schlaufen, die ebenso harte Arbeit versprechen wie diverse Hanteln und vergleichbare Foltergeräte.