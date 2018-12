Fortuna-Trainer Funkel über Sportvorstand: „Keine Wunderdinge von Pfannenstiel erwarten“

Düsseldorf Es sind entscheidende Wochen für Fortuna – sportlich und abseits des Platzes. Am Samstag geht es gegen Freiburg, am Montag beginnt der neue Sportvorstand. Trainer Friedhelm Funkel sagt: „Es wäre fatal, Spieler zu holen, nur um den Kader breiter zu machen.“

Am kommenden Montag wird es soweit sein. Dann tritt der neue Sportvorstand seinen Dienst bei der Fortuna an. Dass das Umfeld erwartbare Ansprüche an den Neuen stellt, passt Funkel nicht. „Glaubt ihr, wenn unser Sportvorstand am Montag anfängt, dann passieren hier Weltwunder? Oder es kommen neun, zehn Zugänge?“, stellt Funkel bei der Pressekonferenz rhetorische Fragen. „Im Winter ist das sehr schwierig. Wir haben die Augen und Ohren schon lange Zeit auf. Jetzt kommen noch zwei Augen und Ohren hinzu. Mal schauen. Aber wir können keine Wunderdinge erwarten. Wir haben vorher sehr gut gearbeitet. Und wir werden mit ihm auch gut arbeiten. Aber man darf ihn nicht unter Druck setzen und erwarten, dass jetzt sofort tolle neue Spieler kommen. Das wäre viel zu einfach.“