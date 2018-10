Fortuna Düsseldorf: Friedhelm Funkel erhält Jobgarantie

Düsseldorf Fortunas Vorstandsboss Robert Schäfer hat Trainer Friedhelm Funkel trotz der zuletzt dürftigen Ergebnisse den Rücken gestärkt. Vielmehr nahm er die Mannschaft in die Pflicht.

Das 0:3 gegen den VfL Wolfsburg war die fünfte Niederlage in Serie in der Fußball-Bundesliga für Fortuna Düsseldorf. Eine Trainerdiskussion gibt es beim Tabellenletzten dennoch nicht."Wir reden mit dem Trainer und nicht über ihn. Friedhelm Funkel sitzt fest im Sattel", sagte Fortunas Vorstandsboss Robert Schäfer nach der Partie am neunten Spieltag vor 38.043 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena. "Die Mannschaft muss sich entwickeln. Sie ist noch nicht auf dem Stand, dass sie Spiele gewinnt. Aber wir haben Spieler mit Potential verpflichtet. Ich glaube an unsere Mannschaft und an unseren Trainer, dass sie dieses Potential entwickeln können."