Wende bei Fortuna Düsseldorf: Trainer Funkel doch vor Verlängerung des Vertrags

Exklusiv Marbella Nachdem Fortuna Düsseldorf die Trennung von Friedhelm Funkel bekanntgegeben hat, gibt es die spektakuläre Wende: Nach Informationen unserer Redaktion läuft alles auf eine Einigung zwischen Fortuna und Funkel hinaus. Die Parteien haben über einen Einjahres-Vertrag bis zum Juni gesprochen, der nur für die erste Liga Gültigkeit besitzt.

Am Nachmittag hatte Vorstands-Chef Robert Schäfer noch gesagt: „Das ist eine Entscheidung für den Verein Fortuna Düsseldorf, hinter der alle Gremien geschlossen stehen.“ In einer denkwürdigen Medienrunde am letzten Trainingstag im Trainingslager in Marbella hatten Schäfer und Funkel verkündet, dass die Verhandlungen über eine Verlängerung des im Juni auslaufenden Vertrages gescheitert seien, weil Funkel nicht akzeptiert habe, die Entwicklungen in den nächsten Wochen abzuwarten. Funkel hatte unter Tränen erklärt: „Ich wollte eigentlich nicht in Rente gehen, aber jetzt gehe ich eben im Sommer schon in Rente, weil ich nie mehr eine solch tolle Mannschaft und so einen tollen Mitarbeiterstab haben werde.“ Und weiter: „Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Ich sehe das schon so, dass mir kein Vertrauen gegenüber gebracht wird.“ Funkel hatte dem Verein nach eigener Aussage – von Schäfer unwidersprochen – angeboten, auch einen nur für die erste Liga gültigen Vertrag zu unterschreiben.