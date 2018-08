Fortuna Düsseldorf: Friedhelm Funkel, der Frühaufsteher

Düsseldorf Friedhelm Funkel lebt die harte Arbeit vor, die er von den Profis von Fortuna Düsseldorf fordert. Bevor er am Donnerstag bei der RP zu Gast war, leitete er am Morgen noch schnell das Training.

Friedhelm Funkel ist ein Mensch, der Freizeit zu schätzen weiß. Vor allem deshalb, weil er sich nicht allzu viel davon gönnt. Beispiel Donnerstag: Bereits um neun Uhr morgens versammelt Fortunas Cheftrainer seine Mannschaft zu einer Einheit auf dem Übungsgelände an der Arena. Leicht gemildert wird sie lediglich für jene Kicker, die am Vorabend beim 8:0-Testspielsieg beim Landesligisten FC Remscheid die größten Spielanteile hatten.

„Heute war es endlich nicht mehr ganz so heiß“, berichtet Funkel am Rande des Gipfels. „Zuletzt konnten wir aus Rücksicht auf die Gesundheit der Spieler ja gar kein volles Trainingsprogramm absolvieren.“ Dabei ist genau das stets das Ziel des Routiniers – volles Programm. „Wir müssen hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen“, sagt er. „Wir müssen sehr ehrgeizig sein, und das sind wir auch.“ Demut sollen seine Spieler zeigen vor dem neuerlichen Versuch in der deutschen Eliteklasse, zugleich aber auch mutig: „Wir dürfen keine Angst haben vor den Aufgaben in der Bundesliga, keine Angst vor den Weltklassespielern, die dort immer wieder auf uns zukommen.“