Fortuna Düsseldorf: Friedhelm Funkel denkt an Einsatz von Barkok

Düsseldorf Niko Gießelmann fehlt Fortuna Düsseldorf wohl bei Eintracht Frankfurt. Das könnte die Chance für einen gebürtigen Hessen sein.

Friedhelm Funkel verzog am Mittwoch seine Miene, als er auf die Chancen eines Einsatzes von Niko Gießelmann angesprochen wurde. „Ich will es nicht ganz ausschließen, aber es sieht nicht gut aus“, sagte Fortunas Trainer vor dem Gastspiel in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr, Eurosport-Player). Gießelmann hatte sich im Spiel gegen den FC Schalke 04 vor zwei Wochen eine Risswunde am linken Unterschenkel zugezogen, die mit drei Stichen genäht werden musste. Am Mittwoch absolvierte er erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings, ein Einsatz in Hessen scheint aber zu früh zu kommen.