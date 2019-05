Nach 1:1 beim Freiburg : Fortuna-Trainer Funkel bezeichnet Schiedsrichter als arrogant

Düsseldorf Die schwache Spielleitung von Tobias Welz regt beim 1:1 in Freiburg beide Seiten auf. Die Trainer Friedhelm Funkel und Christian Streich beklagen die generelle Regelauslegung.

Funkel fühlte sich wie seine Profis zurückerinnert an den unberechtigen Handelfmeter, den Referee Felix Brych in der Hinrunde beim 0:3 in Mönchengladbach gegen Fortuna verhängt hatte. Damals bekam der Münchner Schiri von seinem Videoassistenten aus dem Kölner Keller den Hinweis, sich die Videoaufnahme von Alassane Pleas Schuss gegen Kaan Ayhans angelegten Arm noch einmal anzusehen – doch Brych verweigerte dies und blieb bei seiner Strafstoßentscheidung. „Das war damals ebenso arrogant“, fauchte Funkel am Sonntag, ein halbes Jahr danach.

Welz’ Patzer stünden allerdings nicht für sich – in dieser Haltung waren sich die Trainer Funkel und Christian Streich einig. „Es sind grundlegende Änderungen nötig, so ist es nicht mehr unser Fußball“, sagte der Düsseldorfer Coach mit Blick auf den ständigen Ärger um Eingreifen und Nicht-Eingreifen aus Köln und speziell um die Handspielregel. „Die Schiedsrichter sind nicht mehr so souverän, wie sie es vor dem Keller waren. Sie haben Angst“, meinte Funkel. Hinzu komme die „aberwitzige“ Regelauslegung speziell beim Handspiel, die nichts mehr mit den tatsächlichen Abläufen eines Fußballspiels zu tun habe. „Es wird jetzt langsam ganz, ganz kritisch“, ergänzte Streich. „Es ist so, dass die Schiedsrichter immer verrückter werden, weil sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen.“