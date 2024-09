Am Freitag fest verpflichtet So lange laufen die Verträge von Fridriksson und Haag bei Fortuna

Am vergangenen Freitag haben die Transferdrähte noch einmal so richtig geglüht. Zunächst verkündete Fortuna den vier Millionen Euro schweren Verkauf von Ao Tanaka an den englischen Zweitligisten Leeds United, ehe sie am Abend selbst zugriff und gleich drei neue Spieler verpflichtete: Myron van Brederode (mit Kaufoption ausgeliehen von AZ Alkmaar), Giovanni Haag (für eine Million Euro von Rodez AF verpflichtet) und Valgeir Fridriksson (für 300.000 Euro von BK Häcken verpflichtet). Doch wie lange laufen die Verträge des Trios?