„Sehr positive Signale“ : Fortuna freut sich über Zuschauer-Rückkehr in NRW

Fortuna freut sich über Zuschauer-Rückkehr in NRW

Fans in der Düsseldorfer Arena. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Beim NRW-Sportgipfel wurde entschieden, dass wohl schon zum Bundesliga-Saisonstart mehr als 300 Zuschauer in die Stadien gelassen werden. Bei Fortuna Düsseldorf freut man sich und ist auf die Rückkehr vorbereitet.

Alles sieht danach aus, als dürfe Fortuna zu ihrem ersten Heimspiel der Zweitliga-Saison wieder Zuschauer in ihre Arena lassen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte sich am Freitag gemeinsam mit der Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, mit Vertretern von Sportvereinen und Verbänden zu einem digitalen Sport-Gipfel getroffen. Mit dem Ergebnis, dass die allgemeine Begrenzung auf 300 Zuschauer aufgehoben werden soll.

Bei Fortuna sorgte diese Neuigkeit naturgemäß für Freude. „Das sind sehr positive Signale, die uns heute vom NRW-Sportgipfel erreicht haben“, ließ Marketingvorstand Christian Koke auf Anfrage unserer Redaktion mitteilen. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sind darauf vorbereitet, eine entsprechende Zahl an Fans ins Stadion zu lassen. Wir warten jetzt auf die definitiven Entscheidungen, mit denen wir arbeiten können.“

Auf dem Sportgipfel wurde besprochen, dass im Einklang mit dem aktuellen Infektionsgeschehen in NRW solle bei regionalen Ligen und bei regionalen, nationalen sowie internationalen Sportwettkämpfen eine Öffnung für mehr als 300 Zuschauer möglich werden soll. Bei bundesweiten Sportligen sei es weiterhin das Ziel, auch bundesweite Lösungen für die Zuschauerfrage zu finden.

Eine genaue Angabe über die Zuschauerzahl könne man nicht machen, da die Kapazitäten der verschiedenen Hallen sehr unterschiedlich seien, sagte Laschet. „Die unterschiedlichen Sportarten haben natürlich ganz andere Bedürfnisse“, sagte der Ministerpräsident. In großen Fußballstadien könne man die Abstandsregeln leichter einhalten, als in kleinen Turnhallen. Viele Verbände und Vereine hätten bereits Hygienekonzepte erarbeitet. „Wir werden über das Wochenende arbeiten, um passgenaue Konzepte für alle Sportarten zu finden“, sagte Laschet. Viele Landesverbände, Vereine sowie der Landesportbund NRW hätten bereits gute Arbeit geleistet und Hygienekonzepte erstellt. Einige seien von den Gesundheitsämtern bereits geprüft worden. Nun gelte es zu schauen, ob manchen Konzepte für mehrer Stätten gelten könnten und so nicht jeder ein eigenes machen müsse.