Trainer erklärt Zurückhaltung Warum Fortunas Frauen den Aufstieg perfekt machen und niemand so richtig jubelt

Der 1. Mai war in diesem Jahr gleich in doppelter Hinsicht ein Feiertag, jedenfalls für die Frauenmannschaft der Fortuna. Drei Spieltage vor dem Ende ihrer Premieren-Saison hat sie das selbstausgerufene Ziel erreicht: Das Team von Trainer Anestis Tsentemeidis ist aufgestiegen und wird in der kommenden Spielzeit in der Bezirksliga antreten. Mit 8:0 gewannen die Düsseldorferinnen gegen den Tabellenletzten Sparta Bilk und konnten sich so vorzeitig den ersten Platz sichern.