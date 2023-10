Vor der Premiere gegen Kaiserslautern Die wichtigsten Fragen und Antworten zu „Fortuna für alle“

Was ist am Samstag noch anders als bei den übrigen Heimspielen? Rund um die Arena wird es zusätzliche Merchandising-Verkaufsstände auf dem Südplateau und am Löwentor geben. Diese öffnen ab 17 Uhr. Dabei gibt es neue Angebote wie einen Schal, eine Stockfahne und ein Autotrikot mit dem Motto „Fortuna für alle". Zum ersten Mal in dieser Saison wird die Stadionzeitung „Fortuna aktuell“ in gedruckter Form aufgelegt, hinter Block 13 gibt es einen zusätzlichen Stand des „Team Barrierefrei“.