Mit Matthias Zimmermann im Onlineshop Warum ein spezielles Foto bei Fortuna Spekulationen auslöst

Es sind aufgeregte Zeiten – und da macht der Fußball gewiss keine Ausnahme. Die Gerüchte sprießen, als ob es kein Morgen gäbe. Und dabei gibt es für so viele Dinge oft eine ganz einfache Erklärung. Aber so manches Mal hat man den Eindruck, dass an einer schnellen Auflösung niemand so wirklich interessiert ist. Und so ist es auch zu dieser Geschichte gekommen, an deren Ursprung ein Foto steht.