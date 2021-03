„Wir werden uns neue Ziele setzen“ : Das sagt Fortunas Trainer zu seiner Zukunft

Fortunas Trainer Uwe Rösler. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Nach der bitteren Niederlage gegen den VfL Bochum will sich Trainer Uwe Rösler mit seinen Spieler zusammensetzen und über neue Zielsetzungen sprechen. Welche das sein könnten und was er über seine eigene Zukunft in Düsseldorf denkt.

Nach der 0:3-Pleite gegen den VfL Bochum war für den Fortuna-Tross am Dienstagvormittag wieder Training angesagt. Die Atmosphäre war locker und gelöst – sie passte ein wenig zum guten Wetter rund um die Düsseldorfer Arena. Mental sieht es bei den Verantwortlichen nach dem Spiel am Montag wahrscheinlich etwas düsterer aus.

Daher will man das anstehende Wochenende dafür nutzen, um die Köpfe frei zu bekommen. Trainer Uwe Rösler hat seinen Spielern frei gegeben. Nach dem Testspiel am Freitag gegen den SC Verl ist bis Montag Freizeit angesagt. „Wir müssen den Kopf wieder mit Fußball füllen“, sagte der 52-Jährige am Mittwoch nach dem Training.

Löblich zu erwähnen, dass Rösler sich nicht wegduckte, sondern sich den Medienvertretern stellte. Schließlich wusste er, dass teilweise auch unangenehme Fragen auf ihn warten würden. Zum Beispiel Fragen, die seine Person betreffen. Zuletzt berichtete die „Bild“-Zeitung, dass die Verantwortlichen der Fortuna bereits Kontakt mit dem Umfeld von Andre Breitenreiter aufgenommen haben sollen. „Ich habe andere Informationen“, sagte Rösler knapp. „Meine Zukunft werde ich mit Klaus Allofs und Uwe Klein besprechen. Wir werden die Saison gemeinsam analysieren und sie intern aufarbeiten.“

Noch ist die Saison aber nicht beendet. Zwar ist der Aufstiegstraum geplatzt, die Spielzeit soll natürlich dennoch vernünftig zu Ende gespielt werden. „Wir werden uns Anfang nächster Woche zusammensetzen und uns neue Ziele setzen“, sagte Rösler. „Ich setze mir lieber kurzfristige Ziele. Bald fängt der April an, dort haben wir fünf Spiele. Jeder soll sich darüber Gedanken machen, was er in diesem Monat erreichen will – sowohl individuell als auch mannschaftlich.“