„Extrem über das Vertrauen gefreut“ So wichtig war die Vorbereitung für Fortuna-Kapitän Hoffmann

So darf sich Hoffmann auch in den kommenden Wochen eine berechtigte Hoffnung auf einen Stammplatz in der Düsseldorfer Innenverteidigung machen, denn Trainer Daniel Thioune erklärte in der vergangenen Woche, nach dem Leistungsprinzip aufstellen zu wollen. Einzig Tim Oberdorf hatte seinen Platz so gut wie sicher, dahinter sei das Rennen in der entscheidenen Phase der Vorbereitung sehr eng gewesen. Letztlich habe der gebürtige Essener „die Nase ein Stück weit vorne gehabt“.