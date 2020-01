Nur Karaman fehlt : Fortuna gegen Bremen mit Stöger und Skrzybski?

Düsseldorf Der lange verletzte Spielmacher Kevin Stöger und Neuverpflichtung Steven Skrzybski sollen Fortuna Düsseldorf in der Rückrunde der Bundesliga aus dem Tabellenkeller führen.

Trainer Friedhelm Funkel ließ sich vor dem Abstiegsduell mit Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) beim Personalpoker zwar nicht in die Karten schauen, deutete aber an, dass beide Profis helfen können. „Skrzybski bringt Schnelligkeit und Abgeklärtheit mit. Ich will nicht ausschließen, dass er von Beginn an sein Heim-Debüt feiert“, sagte Fortunas Coach am Donnerstag.