Mit einer Torbilanz von 142:0 So erfolgreich verliefen die ersten Monate für Fortunas Frauen

Tabellenplatz eins, 142 Tore in 16 Ligaspielen und kein Gegentor – was sich anhört wie eine utopische Wunschvorstellung vor dem Beginn einer Fußball-Saison, ist für die Frauenmannschaft von Fortuna genau so eingetreten. Es ist eine Traumbilanz, mit der in dieser Form niemand gerechnet hatte, auch wenn schon vor Saisonbeginn der direkte Aufstieg als Ziel ausgegeben war. „Dass es so deutlich ist, hätte ich nicht gedacht. Aber es zeigt natürlich, welche Qualität wir schon in der Mannschaft haben”, sagt Lisa Weiß, die Sportkoordinatorin des Mädchen- und Frauenfußballs von Fortuna, und blickt mit großer Zufriedenheit auf die ersten Monate der neu gegründeten Mannschaft zurück.