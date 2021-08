„Keine Grundlage mehr“ : Fortuna fordert Wegfall der Obergrenze für Immunisierte

Düsseldorf Am Freitag erwartet Fortuna Holstein Kiel. Wieder dürfen nur maximal 17.000 vollständig immunisierte Zuschauer in die Arena kommen. Jetzt hat der Verein einen Vorstoß unternommen: Für die Festlegung dieser Obergrenze gebe es keine Grundlage mehr.

Es geht in erster Linie ums Prinzip. Dass am Freitag um 18.30 Uhr, wenn sich Holstein Kiel zum nächsten Zweitligaspiel der Fortuna in der Arena vorstellt, wirklich mehr als 18.000 Zuschauer kommen würden, ist wenig wahrscheinlich. Aber es dürfen eben auch nicht mehr sein nach der Hygiene-Verordnung des Landes NRW: 17.000 vollständig immunisierte Personen, also zweimal Geimpfte nach Ablauf der 14-tägigen Frist sowie Genesene, zusätzlich 1000 negativ Getestete mit klarem Vorrang für Kinder. Und gegen diese verordnete Beschränkung der Immunisierten wendet sich Fortuna nun mit Nachdruck.