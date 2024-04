Am Sonntag gegen Braunschweig Dieser alte Fortuna-Fluch soll endlich sein Ende finden

Das Altstadt-Trikot, das Fortuna kurz vor den Ostertagen auf den Markt brachte, war ein absoluter Renner. Selten zuvor wurde ein Sondershirt von den Fans derart gut angenommen, was sich nicht nur an den Reaktionen im Netz zeigte, sondern auch an den Absatzzahlen abzulesen war: Binnen weniger Tage war das Leiberl, von dem auch die Armenküche in der Altstadt anteilig profitiert, ausverkauft, alle 3000 Exemplare vergriffen. Balsam auf die Wunden des Klubs, denn es gab unter den Vorgängern des aktuellen Dresses auch schon Ladenhüter.