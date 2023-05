Kastenmeier zum siebten Mal zu Null Mit welchem Gefühl Fortunas Torwart in Saisonendspurt geht

Bei Florian Kastenmeier weiß man als Fragesteller nie mit letzter Gewissheit, was man von ihm geliefert bekommt. Der Torwart der Fortuna ist ein echter Typ. Gespräche mit ihm können großen Spaß machen, aber auch zu einem gefährlichen Ritt auf der Rasierklinge werden, wenn er sich in Rage grantelt. Diese Gefahr drohte glücklicherweise an diesem Nachmittag nicht.