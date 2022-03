Fortunas Torhüter : Kastenmeier weiter zwischen Genie und Wahnsinn

Düsseldorf Er hat sich bei Fortuna als Torhüter Nummer eins durchgesetzt – beim schon vierten Trainer in Folge. Das heißt aber nicht, dass sich Florian Kastenmeier selbst schon zu einhundert Prozent gefunden hat. Was ihn auszeichnet und was ihm immer noch fehlt.

Zwischen den beiden Szenen lagen nur wenige Minuten. Und diese kurze Zeitspanne ist bestens geeignet, den großen Widerspruch zu zeigen, der immer wieder in den Darbietungen von Florian Kastenmeier steckt. Fortunas zweifellos hoch talentierter Torhüter – wann schafft er es, diesen Schlendrian endgültig abzulegen, mit dem er sich mitunter selbst im Weg steht?

Blicken wir zurück auf den frühen Samstagnachmittag, auf Fortunas Zweitliga-Heimspiel gegen den Hamburger SV. Es läuft die 78. Spielminute. Kastenmeier, der bis dahin zwar nur selten geprüft wurde, aber stets einen sicheren Eindruck hinterließ, hat den Ball im eigenen Strafraum ungefährdet am Fuß, möchte einen Querpass nach links auf Jordy de Wijs spielen. Stattdessen passt der 24-Jährige die Kugel jedoch direkt in die Füße des eingewechselten Hamburgers David Kinsombi. Dieser ist jedoch so überrascht, dass er viel zu hart gegen den Ball tritt, so dass der frei vor dem leeren Tor stehende Robert Glatzel nicht mehr herankommt – Glück für Fortuna.

13 Minuten später, die Nachspielzeit ist beim Stand von 1:0 für Fortuna angebrochen. Plötzlich tauchen gleich zwei HSV-Spieler völlig blank vor Kastenmeier auf. Erneut Glatzel und Moritz Heyer. Das muss eigentlich der Ausgleich für die Gäste sein – aber der Fortuna-Keeper springt den beiden Hanseaten mit der ganzen Urgewalt seiner 1,92 Meter entgegen und wehrt ab.

Eine Wahnsinns-Parade, nicht einmal eine Viertelstunde nach seinem kapitalen Bock. Wobei dieser ganz sicher nicht darin begründet war, dass „Flo“ die Technik nicht beherrscht; für einen Keeper ist er ein ganz ausgezeichneter Kicker, hatte ja auch noch spät in der Jugend als Stürmer gespielt. Nein, es war eines dieser Konzentrationslöcher, das Kastenmeier im Grunde doch schon hinter sich zu haben schien.

„Unser Torwarttrainer und ich analysieren jedes Spiel sehr genau“, hatte Kastenmeier erst in der vergangenen Woche berichtet – auf die Frage, wie er es geschafft habe, seine früher recht häufig auftretenden Aussetzer anscheinend abzustellen. „Wir machen da gar nichts Besonderes, sondern schauen uns die Szenen nur intensiv an und besprechen sie. Und dann versuche ich, den gleichen Fehler nicht wieder zu machen.“

Seine ansteigende Form schien dieses Vorgehen in den letzten Monaten zu bestätigen, mit dem bislang krönenden Höhepunkt seiner Galavorstellung beim 1:1 mit Fortunas „Corona-Notelf“ in Paderborn. Auch gegen den HSV sah das fast durchgängig gut aus – bis auf den beinahe fatal ausgehenden Schnitzer in der 78. Minute.

