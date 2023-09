„Das war eine Katastrophe“ Warum Fortuna-Torwart Kastenmeier sehr hart mit sich selbst ins Gericht geht

Ein wenig paradox mutete die Szenerie schon an, die sich da am Sonntagnachmittag im Bauch der Stockumer Arena zutrug. Fortuna-Torhüter Florian Kastenmeier stand nach dem durchaus gerechten 1:1 im Spitzenspiel gegen Hannover 96, das die Düsseldorfer in der Schlussphase auch noch hätten gewinnen können, in der Interviewzone und haderte arg. Vor allem mit sich selbst. Und das, obwohl es aus neutraler Perspektive im Grunde gar keinen Anlass gab.