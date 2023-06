Gerüchte um Wechsel zum VfL Wolfsburg So geht es mit Torwart Kastenmeier bei Fortuna weiter

Düsseldorf · Florian Kastenmeier hat sich wie alle anderen Spieler bereits in den Urlaub verabschiedet. Doch er hat noch eine nicht beantwortete Frage zurückgelassen: Wo wird er in der kommenden Spielzeit zwischen den Pfosten stehen? Was Fortuna sich erhofft. Was er will. Welche Optionen es gibt.

04.06.2023, 18:02 Uhr

Diese Spieler sollte Fortuna auf dem Zettel haben 60 Bilder Foto: Frederic Scheidemann

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Es ist ein wenig die Ruhe vor dem Sturm. Denn so richtig kann man derzeit noch nicht beantworten, was da auf Fortuna ganz genau zukommt. Fest steht, dass derzwit noch viele Fragen offen sind. Bei der Kaderplanung könnte indes schon bald Bewegung reinkommen. Wie unsere Redaktion bereits berichtet hatte, gibt es seitens des Vereins eine grundsätzliche Ausrichtung. Alle Profis, deren Vertrag 2024 auslaufen, stehen grundsätzlich in diesem Sommer zum Verkauf – bei einem entsprechenden Angebot. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Spieler sollte Fortuna auf dem Zettel haben