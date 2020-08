Torhüter-Duell bei Fortuna : Kastenmeier sieht sich im Kampf um Platz im Tor vorne

Florian Kastenmeier im Trainingslager in Venlo. Foto: Christof Wolff

Venlo Florian Kastenmeier will auch in der neuen Saison Nummer eins von Fortuna Düsseldorf sein. In der Vorbereitung fällt die Entscheidung zwischen ihm und Raphael Wolf. Der 23-Jährige wähnt sich im Vorteil und hofft, auch den Trainer überzeugen zu können.

Florian Kastenmeier genehmigt sich noch eine Portion Schlaf. Nach dem Training am Vormittag und einer Medienrunde danach will er noch schnell die Akkus aufladen. Man könnte auch sagen: Er will hellwach sein im Kampf um den Stammplatz im Fortuna-Tor. Es kann nur einen geben. Jedenfalls hat das so Cheftrainer Uwe Rösler angekündigt. „Ich bin kein großer Freund davon, die Torhüter abwechselnd spielen zu lassen“, betont der Coach. „Ich bin immer für klare Fronten und bin davon überzeugt, dass ein Spieler – gerade auf dieser Position – den Rückhalt vom Trainer braucht. Er darf dann auch mal einen Fehler machen, ohne dass er gleich in Frage gestellt wird.“

Kastenmeier wähnt sich in der besseren Ausgangsposition. „Weil ich auf Spielpraxis verweisen kann“, sagt er. „Aber natürlich ist das am Ende die Entscheidung des Trainers. Mein Ziel ist es, in jedem Training zu zeigen, was ich kann und mich ständig zu verbessern.“ Es ist ohnehin ein rasanter Aufstieg des 23-Jährigen gewesen. Er kam aus der Regionalliga-Mannschaft des VfB Stuttgart nach Düsseldorf. Aufgrund des Verletzungspechs seiner Kollegen, stand er plötzlich in der Bundesliga im Tor. Seine Leistungen war gut, wenngleich er sich selten als Matchwinner auszeichnen konnte. Vielleicht auch ein etwas vermessener Anspruch, da er überhaupt keine Zeit hatte, sich zu entwickeln.

Er selbst sieht sich als offensiver Torwarttyp. „Ich versuche, der elfte Feldspieler zu sein“, sagt Kastenmeier. In der Defensive muss er sich auf viele neue Kollegen einstellen, ein Umstand, der ihn aber nicht sonderlich beunruhigt. „Dafür gibt es ja die Vorbereitung. Es dauert nicht lange und wir sind aufeinander eingespielt.“

Im Trainingslager in Venlo ist sein Tagesablauf recht überschaubar. Fußball, schlafen, Fußball, schlafen. Zwischendurch noch ein Videotelefonat mit seiner Frau und seiner Tochter Mila, die im April geboren wurde. Einen Zimmernachbarn hat er aktuell nicht, durch die Pandemie gibt es nur Einzelzimmer. „Ist vielleicht auch besser so, dann kann ich mit meinem Seitenschläferkissen noch besser entspannen“, erzählt er. „Wir sind ja nur fünf Tage im Trainingslager. Das ist noch einigermaßen überschaubar. Ab Tag 6 wird es meistens etwas anstrengend. Aber so geht das ganz gut. Eine Playstation habe ich nicht mit, ich habe seit sieben Jahren keine Konsole mehr.“ Die anderen Jungs schon, statt zusammenhocken auf einem Zimmer wird nun halt über Internetverbindung miteinander gespielt.

In seiner bisherigen Karriere haben sich die sportlichen Rückschläge bei Kastenmeier in engen Grenzen gehalten. Am Ende hat er sich immer als Stammtorhüter durchgesetzt. Nun heißt sein Konkurrent Raphael Wolf.

Wolf ist seit vergangenem Oktober wieder im Trainingsbetrieb. Zuvor hatte er mehr als ein Jahr mit einer Nervenerkrankung, die eine Gehirnhälfte und damit den Gleichgewichtssinn außer Gefecht setzte, zu kämpfen.