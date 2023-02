Im DFB-Pokal raus im Elfmeterschießen Was sich Fortuna-Torwart Kastenmeier von seinen Mitspielern gewünscht hätte

So viel Entschlossenheit. So viel Führungsverantwortung. So viel Vorangehen. Leider ist das den allermeisten Teamkollegen an diesem Abend im Frankenland komplett abgegangen. Sie haben lieber Jona Niemiec, einem 21-jährigen Debütanten im Profi-Kader, den Vortritt gelassen und damit in der Anhängerschaft für Empörung gesorgt. Kostenpflichtiger Inhalt Warum sich einige Fortuna-Spieler damit charakterlos verhalten haben, kann man hier nachlesen.