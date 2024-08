Matchwinner in Darmstadt Diese Steigerung will Fortuna-Torhüter Kastenmeier von seinen Kollegen sehen

Es gibt diese Fußballspiele, da kommt es für einen Akteur fast nur auf eine bestimmte Szene an. Gerade für Torhüter. Im Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt ist es ein solches Spiel. Es läuft die 69. Minute in der Zweitligapartie zwischen Gastgeber SV Darmstadt 98 und Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer führen seit einer knappen Viertelstunde 1:0, nachdem sie ein Eigentor von Aleksandar Vukotic in einer zuvor recht chancenarmen Begegnung in Front gebracht hat. Und dann kommt diese Szene.