Fortunas Kastenmeier zur Gesamtlage „Irgendwann gehen uns auch die Spiele aus“

Kastenmeiers Teamkollege Emmanuel Iyoha wollte sich dieser düsteren Stimmungslage nicht vollends anschließen. „Hinten heraus war es natürlich bitter, das 2:2 noch zu bekommen. Aber ich denke, es haben alle gesehen, was wir uns in den vergangenen Wochen erarbeitet hatten“, sagte der Angreifer. „Wir haben alles versucht, wurden aber am Ende nicht belohnt. Ich denke, wir können auch ein bisschen stolz sein.“