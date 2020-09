Gegen den HSV : Kastenmeier startet als Fortunas Nummer eins

Düsseldorf Trainer Uwe Rösler hat sich festgelegt: Florian Kastenmeier beginnt die Saison als Fortunas erster Torhüter. Er betont jedoch: „Diese Entscheidung ist nicht zementiert, Raphael Wolf hat weiter seine Chance.“

So widersprüchlich kann Fußball manchmal sein. Erst vor wenigen Tagen hat Raphael Wolf die Rückennummer 1 zugewiesen bekommen, die im Kader der Fortuna nach dem Abschied von Michael Rensing verwaist gewesen war. Die Regularien der DFL wolle es aber so, dass es ein Torwart diese Nummer trägt. Jetzt aber hat sich Trainer Uwe Rösler darauf festgelegt, dass Wolfs Konkurrent Florian Kastenmeier zumindest vorerst die wahre Nummer eins im Düsseldorfer Kasten ist. „Flo fängt an am Wochenende“, sagte der 51-Jährige mit Blick auf den Zweitligastart am Freitag (18.30 Uhr) beim Hamburger SV.