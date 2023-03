Torhüter „bewirbt“ sich für Auszeichnung Fortunas Kastenmeier heißer Anwärter auf das „Kacktor des Monats“

Zu kurios war der Anschlusstreffer der Braunschweiger, den der Torhüter allein deshalb herbeiführte, weil er nach einer Eintracht-Ecke mit dem Ball in seinen Händen nicht in Richtung des Spielfeldes, sondern in Richtung des Tores fiel. „Er hat den Ball lang gezogen auf den zweiten Pfosten, dadurch bin ich mit dem falschen Bein aufgekommen und musste mich dann – das ist alles Physik – in Richtung der Linie drehen“, erläuterte Kastenmeier nach dem Spiel in der Interviewzone der Arena. Mit einem kleinen Augenzwinkern, durchaus aber auch selbstkritisch.