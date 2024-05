Mitgefühl im rauen Geschäft So emotional reagiert Fortuna-Torhüter Kastenmeier auf den Patzer seines Kollegen

Ein Thema, was er auch den in der Schlussphase etwas leichtfertigeren Kollegen noch vorhalten möchte, allerdings mit einem technisch bedingten Aufschub: „Unsere Kabine ist hier irgendwo in Essen. Bis man da ist, läuft man schon zwei Kilometer. Aber das ist eine andere Sache, dieses Problem haben wir ja jetzt nicht mehr.“ Und das kann „Flo“ bei aller Vorsicht sogar schon vor dem Rückspiel offen aussprechen, denn so viel ist ja klar: In Bochum spielt Fortuna in der nächsten Saison definitiv nicht. Es sei denn, das Pokal-Los sollte es so wollen.