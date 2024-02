Funkel übernimmt in Kaiserslautern Warum Fortuna-Keeper Kastenmeier dem Ex-Trainer seine Karriere zu verdanken hat

Bis weit in die zweite Hälfte hinein läuft seine Premiere auch ziemlich gut. Dann segelt allerdings eine Flanke auf den zweiten Pfosten, und der damals 22-Jährige schätzt sie völlig falsch ein. So kommt Niklas Moisander am hinteren Strafraumeck völlig frei zum Kopfball; die Kugel klatscht erst an den Rücken von Kastenmeier und fliegt dann ins Tor. Fortuna verliert das erste Spiel der Rückrunde und steigt am Ende der Saison ab. Doch Funkel hält an seinem Keeper fest.