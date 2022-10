Fortuna zieht ins Achtelfinale ein : So hat Fortuna-Torwart Kastenmeier mit Kollegen gelitten

So hat Fortuna-Torwart Kastenmeier mit Kollegen gelitten

Regensburg Florian Kastenmeier war nach dem 3:0-Erfolg von Fortuna in der zweiten Runde gegen den SSV Jahn ein gefragter Mann. Dabei stand der gebürtige Regensburger während der Partie deutlich weniger im Mittelpunkt als sein Arbeitskollege auf der anderen Seite. Warum er mit Dejan Stojanovic Mitleid hat.

Florian Kastenmeier wirkt völlig gelöst. Er strahlt, lässt sich für seine Verhältnisse extrem bereitwillig von einem Medientermin zum nächsten schieben. In anderer Gemütsverfassung ist es durchaus im Bereich des Möglichen, dass Kastenmeier auch diesen Teil der Arbeit als müßig ansieht und sich dem Austausch verweigert. Vielleicht liegt es an dem 3:0. Weiterkommen ins Achtelfinale des DFB-Pokalwettbewerbs. Vielleicht liegt es an dem Ort. Regensburg ist sein Heimspiel.