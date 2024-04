„Fühlt euch geehrt, dass ich hier stehe“ Fortuna-Torhüter Kastenmeier gewinnt Braunschweig-Spiel für seine Tochter

Immerhin: Als der Torhüter nur wenige Minuten später frisch geduscht und als erster Fortuna-Akteur die Arena verlässt, tut er das mit einem ausgesprochen guten Gefühl. Eine Partie ohne Gegentor zu beenden, und das ist Kastenmeier in drei der vergangenen vier Spiele gelungen, ist für einen Keeper immer etwas Besonderes. „Heute haben wir zwar ein bisschen mehr zugelassen als in den Wochen davor. Aber das war auch ganz gut für mich, da konnte ich mich mal wieder auszeichnen“, erzählt der 26-Jährige. „Wenn das Spiel dann am Ende zu Null ausgeht, macht es umso mehr Spaß.“