Nur 2:2 beim KSC nach Mega-Patzer Fortuna flutscht Auswärtssieg durch die Finger

Und so muss Thioune weiter auf ein Hurra-Erlebnis mit seinen Spieler in der Meisterschaft warten. So langsam müssen alle Beteiligten aufpassen, nicht in einen Ergebniskrise zu rutschen. Manche würden behaupten, man ist da schon mittendrin. Fest steht: für die Ansprüche des Vereins ist das aktuell in jedem Fall zu wenig.