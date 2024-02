Weiße Weste gegen Rostock Warum von Fortuna-Keeper Kastenmeier viel Last abgefallen ist

Florian Kastenmeier konnte in seinem Leben vermutlich schon auf deutlich angenehmere Stunden zurückblicken als jene, die er nach dem 2:2 beim Karlsruher SC am vergangenen Wochenende durchlebte. Der Torhüter von Fortuna hatte den entscheidenden Fehler vor dem zweiten Gegentreffer begangen und wusste genau, dass er es war, der seinem Team zwei Punkte und den ersten Ligasieg des Jahres gekostet hatte. Umso erleichterter und in jedem Fall gut gelaunt stand der 26-Jährige nach dem 2:0-Erfolg gegen Hansa Rostock am Sonntag in der Interviewzone der Stockumer Arena.