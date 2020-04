Baby-Glück bei Fortuna-Torwart : Kastenmeier erstmals Vater geworden

Düsseldorf Florian Kastenmeier ist zum ersten Mal Vater geworden. Auch den Namen seiner Tochter hat Fortuna Düsseldorfs Torwart verraten.

Vaterfreuden bei Florian Kastenmeier und seiner Lebensgefährtin. Am 7. April brachte seine Freundin das erste Kind des Paares auf die Welt. Auf Instagram postete Fortuna Düsseldorfs Torhüter nun ein Foto von seiner Tochter Mila. Auch Fortuna gratulierte seinem Torwart. „Herzlich Willkommen auf der Welt, Mila!“, schrieb der Verein auf Twitter.

Wir starten mit tollen Neuigkeiten in den Tag! Flo #Kastenmeier ist in dieser Woche Vater einer Tochter geworden. Herzlich Willkommen auf der Welt, Mila! 👋☺️ #f95 | 🔴⚪️ pic.twitter.com/BRI5ht79yT

Aufgrund der Corona-Krise dürfte der 22-Jährige in den kommenden Wochen viel Zeit mit der Familie verbringen. Zwar hat der Bundesligist seit Montag wieder das Training in Kleingruppen aufgenommen, doch in der Bundesliga ruht der Spielbetrieb noch bis mindestens Ende April. Ob und wie es dann weitergeht, ist allerdings noch unklar.