„Ich könnte viele Ausreden liefern“ Fortuna-Torhüter Kastenmeier entschuldigt sich für Patzer in Berlin

Sein Patzer in Berlin war allerdings nicht der erste in diesem Jahr, der zu einem Gegentor führte. Schon beim 6:2-Sieg im Trainingslager-Testspiel gegen den niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht hatte Kastenmeier durch einen Abspielfehler einen Treffer zu verantworten. In Berlin war er auf dem seifigen Geläuf vor der folgenschweren Aktion schon zwei Mal ausgerutscht. Er wird daraus hoffentlich seine Rückschlüsse ziehen. Denn Fortuna braucht Kastenmeier in Top-Form.