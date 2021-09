Kastenmeier bleibt Fortunas Nummer eins : So wird die Torwart-Diskussion nicht beendet sein

Foto: dpa/Peter Steffen 7 Bilder Das ist Florian Kastenmeier

Meinung Düsseldorf Seit Januar 2020 ist Florian Kastenmeier Fortunas Nummer eins – nur selten war er das unumstritten. Was ihm bislang gefehlt hat: Konstanz in seinem Torwartspiel. Christian Preußer hält weiter an ihm fest – ein verständliches Signal vom Cheftrainer, aber mit Risiken verbunden.