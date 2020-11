Auszeichnung für Fortuna-Torhüter : Kastenmeier bekommt Fair-Play-Medaille vom DFB

Florian Kastenmeier in Saarbrücken. Foto: imago images/Sportfoto Rudel/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-images.de

Düsseldorf Weil Florian Kastenmeier nach dem bitteren Pokal-Aus in der vergangenen Spielzeit beim Viertligisten Saarbrücken geduldig wartete, um seinem Kontrahenten zu gartulieren, bekommt Fortunas Torhüter jetzt eine Auszeichnung.

Eine Jury des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) unter Vorsitz von DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann verleiht die Fair-Play-Medaille in der Kategorie Profi an den 23-Jährigen für sein vorbildliches Verhalten im vergangenen März.

„Florian Kastenmeier hat praktiziert, wofür der Fußball stehen sollte, nämlich dass bei allem Streben nach Erfolg Sportsgeist und Fair Play nicht vergessen werden”, sagt Ronny Zimmermann. In der Erklärung heißt es: „Üblicherweise flüchten Profimannschaften nach Pokalniederlagen gegen unterklassige Gegner binnen Minuten in den Teambus. Kastenmeier hingegen hatte nach dem 7:8 nach Elfmeterschießen gegen den damaligen Regionalligaklub geduldig abgewartet, bis er seinem Gegenüber Daniel Batz zur starken Leistung mit fünf parierten Elfmetern, vier davon im Elfmeterschießen, gratulieren konnte. Mit dem Sieg über die Fortuna hatte Saarbrücken als erster Viertligist in der Geschichte des Wettbewerbs das DFB-Pokalhalbfinale erreicht.“