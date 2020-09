Fortuna-Zugang Hartherz : „Wir wissen nicht, wo wir stehen“

Florian Hartherz. Foto: Christof Wolff

Düsseldorf Für Fortunas neuen Linksverteidiger ist diese Vorbereitung mit keiner anderen zu vergleichen. Er will das Beste aus der Situation machen und hofft, dass er bald einen Konkurrenten auf seiner Position bekommt.

Er ist wohl der Spieler, auf den Fortunas medizinischer Stab in diesen Tagen am meisten Acht gibt: Florian Hartherz. Der ablösefreie Zugang, der in der abgelaufenen Spielzeit mit Arminia Bielefeld in die Bundesliga aufstieg, ist derzeit der einzige gelernte Linksverteidiger im Kader des Düsseldorfer Zweitligisten. Deshalb sagt Trainer Uwe Rösler über den 27-Jährigen: „Wir müssen Flo in Watte packen.“

Hartherz selbst zeigt sich im Gespräch sehr glücklich über seinen Wechsel in die Landeshauptstadt. Hartherz über...

...seine ersten Wochen bei Fortuna: „Ich bin sehr positiv gestimmt. Es sind tolle Charaktere in der Mannschaft. Von Andre Hoffmann, Matthias Zimmermann über Jean Zimmer bis zu Rouwen Hennings und Kenan Karaman – das sind alles tolle Typen. Sie haben mich sehr gut aufgenommen.“

...die Stolpersteine in der Vorbereitung: „Ich habe nicht das Gefühl, dass das alles auf die Stimmung drückt. Die Jungs nehmen das gut an, wissen damit umzugehen. Aber klar ist: Es ist eine komische Vorbereitung – das muss man schon sagen. Es ist ganz anders, als man es kennt. Wir versuchen, alles zu geben auf dem Platz. Klar, wir waren ein paar weniger, aber jetzt kommen die Jungs nach und nach aus der Quarantäne zurück.“

...die nur noch kurze Zeit bis zum Pflichtspielstart: „Klar, wenn man mehr Testspiele hat, ist es noch intensiver. Aber die Jungs, die da sind, die fit sind, die müssen das jetzt regeln. Und mit diesen Jungs wurde auch intensiv gearbeitet. Das hat man gesehen: Man hat besonders in der Viererkette einige Veränderungen im Spiel gegen Vitesse im Vergleich zum Spiel gegen Bochum gesehen. Wir arbeiten immer besser zusammen, verständigen uns immer besser. Das war schon gut.“

...neue beste Freunde im Team: „Einen Best Buddy habe ich noch nicht, aber das wird vielleicht noch kommen. Ich verstehe mich mit Andre Hoffmann gut, den ich noch aus U-Nationalmannschaften kenne. Matthias Zimmermann, Jean Zimmer, Rouwen Hennings, ,Toni’ Pledl – das sind alles echt gute Typen. Es ist eine tolle Truppe.“

...die Belastung, der einzige Linksverteidiger zu sein: „Ich muss auf meinen Körper aufpassen, aber ich darf mir darüber auch nicht zu viele Gedanken machen. Ich muss normal trainieren und normal in die Zweikämpfe fliegen. Denn: Wenn man das nicht im Training macht, macht man es auch nicht im Spiel. Ich hatte diese Situation vor drei Jahren schon in Bielefeld. Da war ich auf der Position über anderthalb Jahre alleine. Ich muss sagen: Es ist besser, einen Konkurrenten zu haben. Dann weiß ich, dass ich jedes Training immer an die 100 Prozent kommen muss. Das bringt mich in meiner Entwicklung weiter. Ich bin dafür, dass es auf jeder Position zwei Spieler gibt, die sich dann battlen.“

...die Testspiel-Ausfälle: „Es ist schade, dass das Spiel gegen Lübeck auch ausfällt. Es geht nichts über Spielpraxis. Jeder will auf seine Einsatzzeiten in der Vorbereitung kommen. Aber es geht einfach nicht, das müssen wir annehmen. Wir haben jetzt noch ein Spiel gegen Paderborn am Samstag, um in einen Flow zu kommen, und dann geht es schon los. Es bringt nichts zu jammern. Wir müssen gegen Ingolstadt dann voll da sein und eine Runde weiterkommen.“