Beim 5:2 von Fortunas U23 : Florian Hartherz feiert starkes Comeback

Florian Hartherz (roter Dress) gegen Bergisch Gladbach. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Nach fast zwei Monaten Pause wegen einer hartnäckigen Achillessehnenverletzung ist Florian Hartherz wieder da. Der Zugang von Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld steuert zum 5:2-Erfolg von Fortunas U23 gegen Bergisch Gladbach ein Tor und eine Vorlage bei.

Florian Hartherz hatte richtig Spaß. Der 27-Jährige schlenderte – eingepackt in eine dicke Winterjacke – bestens gelaunt vor der Ersatzbank entlang, trieb ein bisschen Schabernack, scherzte mit seinen Teamkollegen. Selbst die herumliegenden Bälle sammelte der Linksverteidiger nach dem Schlusspfiff mit einem breiten Grinsen im Gesicht ein. Denn: Hartherz wusste genau, dass ihm sein Comeback geglückt war. Beim 5:2-Sieg von Fortunas Regionalliga-Fußballern gegen den SV Bergisch Gladbach gelangen dem Sommerzugang des Zweitliga-Teams ein Tor und eine Vorlage.

Den Einsatz in der U23 hatte der ehemalige Bielefelder, der seine Achillessehnenverletzung vollständig auskuriert hat, selbst initiiert – Chefcoach Uwe Rösler segnete Hartherz‘ Vorhaben ab. „Ich habe das Gespräch mit dem Trainer gesucht, weil ich wieder gesund und fit bin“, berichtete der gebürtige Offenbacher. Im Hinblick auf die jüngste Siegesserie der Profis ergänzte er: „Wenn man gewinnt, will man die Mannschaft nicht so viel verändern, das ist auch legitim. Für mich ist es aber wichtig, Spielpraxis zu sammeln, damit ich spätestens im neuen Jahr wieder zum Kader gehöre und auch spiele.“

In der „Zwoten“ hinterließ Hartherz einen hervorragenden Eindruck. Von der ersten Sekunde an machte der 27-Jährige deutlich, dass er bis in die Haarspitzen motiviert war. Die linke Außenbahn beackerte er im Verbund mit Felix Könighaus voller Engagement und beinahe ohne Fehl und Tadel, sogar die erste dicke Chance der Partie ging auf Hartherz‘ Konto. Der Torerfolg blieb ihm zunächst jedoch verwehrt, weil er den Kopfball etwas zu hoch angesetzt hatte.

Seinen Treffer holte er in der zweiten Hälfte nach, wenige Augenblicke vor seiner Auswechslung. Die Profi-Leihgabe donnerte einen Strafstoß – Phil Sieben war zuvor gefoult worden – humorlos ins rechte Eck. „Ich habe früher auch schon Elfmeter geschossen. Und dass ich nicht so einen schlechten linken Fuß habe, wissen auch ein paar Leute“, sagte Hartherz mit einem Augenzwinkern. „Ich wollte heute einfach ein Tor schießen, das ist mir gelungen.“

Auch als Vorlagengeber trat der Verteidiger in Erscheinung: Mit einer passgenauen Flanke legte er Steffen Meuer das zwischenzeitliche 2:0 auf. „Zwote“-Trainer Nico Michaty honorierte Hartherz‘ Auftritt entsprechend. „Flo hat eine richtig gute Leistung gebracht. Er hatte eine Top-Einstellung, war präsent und hat sich super integriert“, lobte der 47-Jährige. „Kompliment, wie er das heute gemacht hat.“

Tatsächlich benötigte der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler keine Eingewöhnungszeit, mit Routinier Oliver Fink übernahm er sofort das Kommando. Besonders die Defensive ordnete Hartherz in Abwesenheit von Kapitän Tim Oberdorf lautstark. „Wenn man viel redet, hat man eine gute Organisation. Wir haben in der ersten Hälfte fast keinen Torschuss zugelassen, obwohl viele neue Gesichter auf dem Platz standen“, sagte er. Der Erfolg war angesichts der neuformierten Innenverteidigung, in der Jamil Siebert und Michel Stöcker ihre Aufgaben weitgehend souverän lösten, umso höher zu bewerten.